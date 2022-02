Russland ist offenbar zu Gesprächen mit der Ukraine bereit. (picture alliance / Zoonar | Bruno Coelho)

Kremlsprecher Peskow sagte in Moskau, man sei bereit, eine Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu entsenden. Auch China teilte mit, dass der russische Präsident Putin zu hochrangigen Verhandlungen bereit sei. Das machte Putin nach Angaben des Außenministeriums in Peking bei einem Telefonat mit Präsident Xi Jinping deutlich. Der ukrainische Präsident Selenskyi hatte Putin zuvor bereits zweimal ein Treffen angeboten.

In den Monaten vor dem Einmarsch hatte es viele Versuche westlicher Staaten gegeben, den Konflikt diplomatisch zu lösen. So reisten unter anderem Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Staatspräsident Macron dafür nach Moskau.

Russische Truppen waren gestern von mehreren Seiten aus in die Ukraine vorgerückt und haben inzwischen den Großraum Kiew erreicht. Die ukrainische Regierung meldete zahlreiche Tote und Verletzte. Die Vereinten Nationen rechnen mit mehreren Millionen Flüchtlingen, sollte sich die Lage weiter zuspitzen.

