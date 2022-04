Ob das Feuer auf der "Moskwa" durch einen Angriff oder eine andere Ursache ausgelöst wurde, ist noch unklar (picture alliance / dpa | Can Merey)

Die Armee beschoss demnach einen Flugplatz in der Millionenstadt Dnipro. Auch zwei Waffenlager in den Gebieten Odessa und Donezk seien attackiert worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Der Gouverneur der russischen Region Brjansk warf der Ukraine vor, eine Ortschaft in Grenznähe beschossen zu haben. Dabei seien sieben Menschen verletzt worden.

Unklar ist die Lage auf einem russischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer, auf dem sich eine Explosion ereignete. Laut russischen Angaben ist ein Feuer an Bord der "Moskwa" inzwischen unter Kontrolle, es gibt aber schwere Schäden. Aus Kiew hieß es dagegen, das Schiff sei durch ukrainische Raketen versenkt worden. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Wie aus Kiew weiter verlautete, wurden heute zudem bei einem erneuten Gefangenenaustausch mit Russland 30 ukrainische Kriegsgefangene freigelassen, darunter Zivilisten. Außerdem seien zwei ukrainische Piloten nach wochenlanger Gefangenschaft wieder in Freiheit.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.