Die weitgehend zerstörte Hafenstadt Mariupol (imago)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dabei seien in den Regionen um die Orte Pawlohrad und Charkiv Lenkraketen zum Einsatz gekommen. Nach ukrainischen Angaben dauert zudem der Beschuss des Stahlwerks in Mariupol an. Die Regierung in Kiew bot einem Präsidentenberater zufolge Gespräche über das Werk an. Man sei bereit, über den Austausch von Soldaten zu verhandeln. Auf dem Gelände des Stahlwerks in Mariupol befinden sich ukrainischen Angaben zufolge etwa 1.000 Zivilisten sowie Soldaten. Russland vermutet dort 2.500 ukrainische Kämpfer und Söldner.

Der Versuch, während einer Feuerpause Zivilisten aus Mariupol flüchten zu lassen, scheiterte nach ukrainischer Darstellung erneut. Wie bereits gestern sei die russische Seite nicht bereit gewesen, ihren Beschuss zu unterbrechen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.