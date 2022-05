Russland beschießt Lwiw mit Raketen (-/kyodo/dpa)

Bürgermeister Sadowyj beklagte einen ständigen Beschuss mit Raketen, der sich nicht nur gegen militärische Infrastruktur richte. Vielmehr ginge es Russland darum, die zahlreichen internationalen Organisationen in der Stadt zu verunsichern, erklärte Sadowyj.

Auch aus der ostukrainischen Region Donezk wurden weitere Angriffe gemeldet. Dabei wurden nach Behördenangaben insgesamt sieben Zivilisten getötet und sechs verletzt. Zuvor hatte bereits das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen massiven Dauerbeschuss der gesamten Frontlinie rund um Donezk gemeldet sowie Raketenangriffe in der Region Tschernihiw.

Gefangenenaustausch möglich?

Derweil herrscht in Mariupol nach der Kapitulation zahlreicher ukrainischer Soldaten im Asow-Stahlwerk Unklarheit über deren weiteres Schicksal sowie über das der verbliebenen Verteidiger. Selenskyj erklärte in der vergangenen Nacht, in die Anstrengungen zu ihrer Rettung seien einflussreiche internationale Vermittler eingeschaltet.

Gestern hatten sich auf dem Gelände der Industrieanlage rund 260 Kämpfer in russische Gefangenschaft begeben, darunter mehr als 50 Schwerverletzte. Kiew will sie gegen russische Kriegsgefangene austauschen. Ob Russland zustimmt, ist ungewiss. In Moskau hieß es indes, seit Montag hätten sich knapp eintausend ukrainische Soldaten in dem belagerten Stahlwerk ergeben.

