Luftaufnahmen zeigen die Zerstörungen in der ukrainischen Stadt Irpin nordwestlich von Kiew (AFP / Genya SAVILOV)

Der Chef der ukrainischen Eisenbahn, Kamyschin, teilte mit, die russischen Streitkräfte zerstörten weiter systematisch die Schienen-Infrastruktur. Betroffen sind demnach Bahnhöfe im Westen und im Zentrum des Landes. Zu möglichen Verletzten gibt es widersprüchliche Angaben.

Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht Einrichtungen der ukrainischen Armee angegriffen. Zudem habe man eine Ölraffinerie in der Stadt Krementschuk beschossen. Die ukrainische Armee gab an, mehrere Angriffe im Osten des Landes abgewehrt zu haben. In der Stadt Mariupol hätten russische Truppen das Stahlwerk Azovstal beschossen, hieß es weiter. Alle Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Weiterführende Informationen

