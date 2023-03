Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht seinem Volk Mut (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Bei einem Raketenangriff auf zivile Infrastruktur in der Region Cherson habe es Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben, teilte das ukrainische Militär weiter mit. An der Front in der Ostukraine kommt es seit Wochen zu Kampfhandlungen. Brennpunkt ist die Stadt Bachmut, die seit Monaten von Russland belagert und beschossen wird. Zahlreiche Soldaten auf beiden Seiten sollen getötet worden sein.

Der ukrainische Präsident Selenskyj machte seinen Mitbürgern unterdessen Mut. In seiner allabendlichen Videoansprache sagte er, die Stärke der ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte liege in der Stärke des ukrainischen Volkes.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.