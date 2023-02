Bachmut im Osten der Ukraine gehört aktuell zu den am stärksten umkämpften Städten. Russische Truppen greifen immer wieder an. (Foto vom 10.02.2023) (dpa / AP/ Libkos)

Das Präsidialamt in Kiew berichtete von 36 Raketen und Marschflugkörpern. Es habe Treffer im Norden, Westen und in den Gebieten Dnipropetrowsk und Kirowohrad gegeben. Die ukrainische Armeeführung meldete 16 abgefangene Raketen. In Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk wurde mindestens ein Mensch getötet. Zudem gab es mehrere Verletzte sowie Schäden an 50 Wohnhäusern und einem Industriebetrieb. Im westukrainischen Gebiet Lwiw hätten drei Raketen Infrastruktur beschädigt, hieß es von Seiten der Behörden.

Das russische Militär zielt bei seinen Angriffen seit Oktober auf Umspannwerke und andere Einrichtungen der Strom- und Wasserversorgung. Nach einem Bericht des Magazins "Forbes" sollen in einem Pilotprojekt zwei ukrainische Umspannwerke unter die Erde verlegt werden.

