Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild vom 6.5.2022) (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Stadt sei vollständig unter der Kontrolle russischer Truppen und pro-russischer Einheiten. Das ukrainische Militär räumte einen Rückschlag im Kampf um die Stadt ein. In einem Lagebericht des Generalstabs heißt es, der Feind versuche, sich im Raum Lyman festzusetzen und beschieße bereits Ortschaften südöstlich der Stadt. Mit dem Fall von Lyman dürfte die Bedrohung für die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk zunehmen. Ein weiteres Ziel russischer Angriffe war in der Nacht Sjewjerodonezk. Die Vorstöße auf die Stadt seien aber abgewehrt worden, teilte der Generalstab mit. In der Region Luhansk, wo die Stadt liegt, hielten sich rund 10.000 russische Soldaten auf, erklärte der Gouverneur der Region. Es sei möglich, dass man sich zurückziehen müsse, um nicht eingekesselt zu werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die Lage im umkämpften Donbass als sehr schwierig. Russland setze dort ein Maximum an Artillerie und Reserven ein, sagte er in seiner täglichen Videoansprache.

Das von russischen Truppen besetzte Gebiet Cherson im Süden des Landes schloss unterdessen die Grenze Richtung Norden für Flüchtlinge. Begründet wurde das mit anhaltendem Beschuss vonseiten ukrainischer Kämpfer. Ausreisen aus dem Gebiet seien stattdessen über die Halbinsel Krim oder den russisch kontrollierten Teil des Gebiets Saporischschja möglich.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.