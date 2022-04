Krieg gegen die Ukraine

Russland bestätigt Raketenangriff auf Odessa

Die russische Armee verstärkt offenbar ihre Angriffe im Süden und Osten der Ukraine. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Raketenbeschuss der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. In Mariupol am Asowschen Meer versuchten russische Truppen nach ukrainischen Angaben, das Stahlwerk Azovstal zu stürmen.

23.04.2022