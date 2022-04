Schwarzer Rauch nach einem russischen Angriff auf Odessa (Archivbild vom 3. April) (Imago/Agencia EFE/Manuel Bruque)

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Raketenbeschuss der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Dort habe man ein Depot mit zahlreichen von den USA und EU-Staaten gelieferten Waffen zerstört. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden auch Wohngebiete getroffen; es gab demnach mindestens acht Tote und zahlreiche Verletzte. Auch Charkiw im Osten des Landes wurde erneut beschossen. Aus Mariupol werden weiterhin Angriffe auf das Stahlwerk gemeldet, in dem sich ukrainische Soldaten verschanzt haben. Ein weiteres Mal scheiterte nach ukrainischen Angaben ein Versuch, Zivilisten aus der Stadt zu bringen.

