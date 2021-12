Ein Satellitenbild vom 1. November 2021 zeigt russisches Militär in der Stadt Jelnja. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Der stellvertretende russische Außenminister Rjabkow bestätigte laut der Nachrichtenagentur Tass entsprechende Angaben des Weißen Hauses in Washington. Das Treffen soll in Genf stattfinden. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, am 13. Januar wollen russische Vertreter und die OSZE zusammenkommen.

Russland will die Nato-Osterweiterung stoppen und mit Verweis auf die eigene Sicherheit eine Mitgliedschaft der Ukraine verhindern. Der Westen zeigt sich seinerseits besorgt über einen russischen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.