Russland habe damit nichts zu tun, sagte Putin dem staatlichen Rundfunksender Westi. Keine russische Fluggesellschaft sei daran beteiligt, diese Menschen zu transportieren. Polen und andere westliche Länder hatten Russland beschuldigt, Belarus dabei zu unterstützen, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. In dem Grenzgebiet sitzen weiterhin mehrere tausend Flüchtlinge fest. Die polnische Polizei entdeckte in einem Wald unweit der Grenze die Leiche eines jungen Syrers. Die genaue Todesursache ist unbekannt. Inzwischen wurden mindestens neun Tote gemeldet.

