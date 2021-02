Der EU-Außenbeauftragte Borrell fordert die russische Regierung auf, den Oppositionspolitiiker Nawalny unverzüglich freizulassen.

Borrell hatte sich in Moskau zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Lawrow getroffen. Die EU sei für Russland der wichtigste Handelspartner und die größte Quelle für Investitionen aus dem Ausland, erklärte Borrell. Die Themen Rechtsstaatlichkeit, Zivilgesellschaft und politische Freiheit seien zentral für eine gemeinsame Zukunft.



Im Anschluss an die Unterredung mit Lawrow sagte Borrell, die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland befänden sich auf einem Tiefpunkt. Die Außenminister der EU planten, sich am 22. Februar mit der Frage nach weiteren Sanktionen gegen Russland zu befassen. Dies werde auch ein Thema beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs im März sein. Der russische Außenminister Lawrow bemängelte eine fehlende Normalität in den Beziehungen zur Europäischen Union. Damit sei niemandem gedient.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.