Außenminister Maas ist zu einem zweitägigen Besuch in Moskau eingetroffen.

Dort sprach er zunächst mit seinem russischen Kollegen Lawrow. Dabei forderte der SPD-Politiker ein rasches Außenministertreffen zwischen Russland und der Ukraine, um die festgefahrenen Friedensbemühungen in der Ostukraine voranzubringen. Es dürfe keine neuen Opfer geben in diesem Krieg, betonte Maas.



Lawrow äußerte sich zurückhaltend zur Diskussion über eine mögliche Rückkehr Russlands in die Gruppe der führenden Industrienationen. Sobald es einen konkreten Vorschlag gebe, werde Moskau sich damit befassen. US-Präsident Trump hatte angeregt, Russland wieder dazu zu bitten. Das Land war wegen der Annexion der Krim und seiner Ukraine-Politik ausgeschlossen worden.