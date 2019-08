Außenminister Maas ist zu einem zweitägigen Besuch in Moskau eingetroffen.

Dort sprach er zunächst mit seinem russischen Kollegen Lawrow. Dabei forderte der SPD-Politiker ein rasches Außenministertreffen zwischen Russland und der Ukraine unter deutsch-französischer Vermittlungen. Dadurch sollen die festgefahrenen Friedensbemühungen in der Ostukraine wieder in Gang kommen. Es dürfe keine neuen Opfer geben in diesem Krieg, betonte Maas.