In Russland ist gegen den Regierungskritiker Nawalny ein Verfahren wegen Betrugs eröffnet worden.

Ihm wird nach Angaben der Behörden vorgeworfen, umgerechnet rund 3,9 Millionen Euro an Spenden von gemeinnützigen Organisationen für persönliche Zwecke verwendet zu haben. Nawalny habe mit dem Geld unter anderem

Urlaube im Ausland bezahlt, hieß es.



Der Oppositionspolitiker hält sich derzeit in Deutschland auf. Auf ihn war im August in Sibirien ein Giftanschlag verübt worden. Nawalny macht dafür Agenten des Inlandsgeheimdienstes FSB verantwortlich. Der Kreml bestreitet eine Beteiligung staatlicher Stellen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.