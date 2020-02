In Russland sollen die Bürger am 22. April über eine Verfassungsreform abstimmen.

Eine Arbeitsgruppe habe den Termin vorgeschlagen und Präsident Putin habe dem zugestimmt, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Krascheninnikow. In welcher Form dies geschehen soll, ist unklar. Putin hatte im Januar eine Reihe von Änderungen am politischen System Russlands angekündigt. Vorgesehen ist, dass das Parlament mehr Machtbefugnisse bekommt. Geplant ist zudem die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zwei aufeinanderfolgende Mandate.



Putins vierte Amtszeit endet 2024. Sein Reformvorschlag sieht auch eine Stärkung des Staatsrats vor. Beobachter vermuten, dass der 67-Jährige nach dem Ende seiner Präsidentschaft ein ranghohes Amt in dem Beratungsgremium anstreben könne.