UNO-Konferenz

Eine strategische russische Atomrakete vom Typ Topol-M bei einer Militärparade zum Tag des Sieges. (picture alliance / dpa / Yuri Kochetkov)

Die Atommächte sollten sich zurückhaltend und verantwortungsvoll verhalten, sagte der stellvertretende Leiter der Abteilung für Rüstungskontrolle des russischen Außenministeriums, Wischnewetski, in New York laut Redetext. Er äußerte sich dort auf der UNO-Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag. Zugleich warnte er, Russland sei in der Ukraine einer militärischen Auseinandersetzung ausgesetzt, die in eine direkte bewaffnete Konfrontation zwischen Atommächten abgleiten könne.

Moskau war zum Auftakt der Konferenz am Montag von zahlreichen Staaten wegen nuklearer Drohungen im Zuge des Krieges gegen die Ukraine kritisiert worden.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.