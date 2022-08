Das Atomkraftwerk in Saporischschja (Archivbild) (IMAGO/SNA)

Der stellvertretende Außenminister Rjabkow sagte in Moskau, die Präsenz des russischen Militärs sei eine Garantie dafür, dass es nicht zu einem Tschernobyl-Szenario komme. In Tschernobyl war es 1986 zu Zeiten der Sowjetunion zu einer Nuklearkatastrophe gekommen. - Der türkische Präsident Erdogan erklärte auf seinem Rückflug von der Ukraine in die Türkei, er werde nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Frage des Atomkraftwerks Saporischschja auch mit dem russischen Präsidenten Putin erörtern. Dabei unterstützte Erdogan die ukrainische Forderung, dass Russland alle Minen aus dem Gebiet entfernen müsse. Das Kernkraftwerk wird seit Wochen immer wieder beschossen, wobei Kiew und Moskau sich gegenseitig dafür verantwortlich machen.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums versucht das russische Militär, mit seinen anhaltenden Angriffen auf Charkiw die ukrainischen Streitkräfte an der Front im Nordosten zu binden. So solle verhindert werden, dass die Ukraine mehr Truppen für Gegenangriffe in anderen Landesteilen einsetze könne, hieß es unter Verweis auf einen Lagebericht des britischen Geheimdienstes.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.