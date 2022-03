Ukraine Russland bietet lokale Waffenruhe für Einrichtung von Fluchtkorridoren an

Die Regierung in Moskau hat einen neuen Vorschlag für die Einrichtung humanitärer Korridore unterbreitet, um Zivilisten die Flucht aus umkämpften Gebieten zu ermöglichen. In Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollen dafür heute ab 8 Uhr Mitteleuropäischer Zeit lokale Waffenruhen gelten, wie es vonseiten der russischen Regierung hieß. Zivilisten soll so die Flucht ermöglicht werden.

08.03.2022