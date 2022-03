Die Karte veranschaulicht die Berichte über russische Angriffe in der Ukraine, Stand vom 24.2.2022, 13:30 Uhr (dpa)

Generaloberst Misinzew sagte, sie könnten sich im Schwarzen Meer gut 30 Kilometer südöstlich der Hafenstadt Tschornomorsk versammeln. Von dort aus sei es dann möglich, sich über einen 130 Kilometer langen Korridor in Sicherheit zu bringen. Die Route werde von heute an täglich zwischen 8 und 19 Uhr Moskauer Zeit geöffnet sein. In den ukrainischen Häfen befinden sich seinen Angaben zufolge 67 Schiffe aus 15 Ländern.

Misinzew sagte, die Ukraine sei Schuld an der Situation. Die Schiffe könnten wegen eines drohenden ukrainischen Beschusses und der von ukrainischen Truppen ausgelegten Seeminen nicht auslaufen könnten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.