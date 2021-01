In Russland sind bei den gestrigen Protesten von Anhängern des Oppositionspolitikers Nawalny Bürgerrechtlern zufolge mehr als 3.400 Menschen festgenommen worden.

Die Nichtregierungsorganisation OWD-Info erklärte, allein in der Hauptstadt Moskau habe es mehr als 1.300 Festnahmen gegeben. Eine offizielle Bestätigung gibt es für diese Angaben nicht. An den landesweiten Kundgebungen hatten sich zehntausende Menschen beteiligt. In Moskau kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Auch Nawalnys Frau wurde bei einer Demonstration gegen Staatschef Putin vorübergehend festgenommen.



Die US-Regierung kritisierte die Gewalt der Sicherheitskräfte. In einer Erklärung sprach das Außenministerium in Washington von harschen Methoden auch gegen Journalisten. Zugleich forderte es die Freilassung Nawalnys sowie der festgenommenen Demonstrantinnen und Demonstranten. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell kritisierte das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Russland.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.