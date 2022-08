Bei der UNO-Konferenz zum Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag gibt es keine gemeinsame Abschlusserklärung (AFP)

Die vierwöchigen Beratungen von Staaten und Nichtregierungsorganisationen in New York zielten auf weltweit verbindliche Fristen zum Abbau von Atomwaffen ab. Der russische Vertreter Wischnewetzki kritisierte einen Mangel an Ausgewogenheit in dem mehr als 30-seitigen Entwurf. Zudem hieß es, Teilnehmer hätten die Konferenz zu einer Abrechnung mit Moskau wegen des Vorgehens in der Ukraine genutzt, anstatt sich für atomare Abrüstung einzusetzen.

