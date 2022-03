Google-Startseite auf einem Tablet und einem Smartphone. (imago-images / Pacific Press Agency / Andrea Ronchini)

Über die Plattform Google News seien in Russland Materialien veröffentlicht worden, die "irreführende Informationen von öffentlichem Interesse über den Verlauf der speziellen Militäroperation in der Ukraine" enthalten hätten, teilte Roskomnadsor in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. In Russland wird der Krieg gegen die Ukraine als "Militäroperation" bezeichnet. Für das Verbreiten angeblicher Falschnachrichten über die russische Armee drohen mehrjährige Haftstrafen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.