In Russland haben die Behörden dem US-Botschafter erstmals Zugang zu dem wegen Spionageverdachts festgenommenen Amerikaner gewährt.

Botschafter Huntsman besuchte den 48-Jährigen im Gefängnis in Moskau, wie aus dem Außenministerium in Washington verlautete. Huntsman habe die Unterstützung der Botschaft angeboten und anschließend mit der Familie des Festgenommenen telefoniert. Außenminister Pompeo forderte eine Erklärung für die Inhaftierung. Der US-Bürger war am vergangenen Freitag in Moskau festgenommen worden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Spionage eröffnet; damit drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.