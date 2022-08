Explosion auf der Krim (IMAGO/ITAR-TASS)

Sie würden teils ins Innere der 2014 annektierten Halbinsel, teils auf das russische Festland abgezogen, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook mit. Beobachtet worden sei die Verlegung von mindestens 24 Flugzeugen und 14 Hubschraubern. In der vergangenen Woche hatten Explosionen den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki an der Westküste der Krim erschüttert. Satellitenbilder zeigten später, dass mindestens sieben Kampfjets zerstört wurden. Auch in dieser Woche wurden Detonationen unter anderem in einem Munitionsdepot beobachtet. Die Ukraine hat offiziell keine Verantwortung für die Vorfälle übernommen. Die Angaben aus Kiew können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

In der Nacht wurden aus der Ukraine weitere Angriffe der russischen Armee gemeldet. Beim Beschuss eines Wohnviertels in der Millionenstadt Charkiw im Nordosten des Landes wurden nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt.

