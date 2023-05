Die Regierung in Prag hob neun Beschlüsse aus der Zeit des Sozialismus auf, die die Überlassung von 59 Parzellen an Moskau ermöglicht hatten. Es wurde die Option eingeräumt, Mietverträge zu marktüblichen Konditionen abzuschließen.

In dem Streit geht es um Grundstücke mit Wohngebäuden in Prag, die ehemaligen Generalkonsulate in Karlsbad und Brünn sowie Erholungsheime in Jevany und Vlkancice. Die tschechische Regierung unter Ministerpräsident Fiala argumentiert, dass die Grundstücke und die darauf befindlichen Immobilien seit den letzten gegenseitigen Ausweisungen von Botschaftspersonal nicht mehr diplomatisch genutzt würden.

Tschechien unterstützt die Ukraine im Krieg gegen die russischen Angreifer mit Waffen, Gerät und Munition.

