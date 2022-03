Der Internationale Sportgerichtshof CAS/TAS in Lausanne/Schweiz (picture alliance / dpa / Frank May)

Der Internationale Sportgerichtshof Cas lehnte den Einspruch der Russen gegen die Entscheidung des Weltverbands FIFA ab. Die FIFA hatte das Team wegen des Krieges in der Ukraine nicht zu den Qualifikationsspielen zugelassen. Am 24. März hätte die russische Nationalmannschaft gegen Polen in den WM-Playoffs antreten sollen. Polen hatte bereits angekündigt, auf keinen Fall gegen Russland zu spielen.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 18.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.