In Moskau haben Tausende Menschen freie Wahlen zum neuen Stadtparlament am kommenden Sonntag gefordert.

Trotz eines Verbots versammelten sie sich in der Innenstadt und skandierten "Russland wird frei sein". Zu der als Spaziergang deklarierten Protestaktion hatte die Oppositionspolitikerin Sobol aufgerufen. Anders als in den vergangenen Wochen ließ die Polizei die Demonstranten durch die Stadt ziehen. Proteste gab es auch in Sankt Petersburg.



Dutzende Oppositionspolitiker sind von der Kommunalwahl ausgeschlossen. Bei Protesten in den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Menschen festgenommen.