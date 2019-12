Nach der Ausweisung zweier russischer Diplomaten aus Deutschland hat das Außenministerium in Moskau den deutschen Botschafter einbestellt.

Das berichteten russische Nachrichtenagenturen. Die Diplomaten waren zu unerwünschten Personen erklärt worden. Hintergrund ist der Mord an einem Georgier im August in Berlin. Die Bundesregierung wirft Russland vor, bei den Ermittlungen in dem Mordfall nicht ausreichend zu kooperieren. Der Bundesanwaltschaft zufolge gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Tat entweder im Auftrag staatlicher Stellen der Russischen Föderation oder der autonomen Tschetschenischen Republik verübt wurde. Russland bestreitet das. Präsident Putin hatte den Georgier für Terroranschläge verantwortlich gemacht.