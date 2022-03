Russland droht, Schulden in Fremdwährungen mit dem stark abgewerteten Rubel zu tilgen. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Man werde zu diesem Mittel greifen, wenn die westlichen Sanktionen wegen des Einmarsches in die Ukraine die Banken daran hindern sollten, die Verbindlichkeiten mit Devisen zu begleichen, teilte das Finanzministerium in Moskau mit. Behauptungen wonach Russland seinen Zahlungsverpflichtungen bei den Staatsschulden nicht nachkommen könne, seien falsch. Die russische Regierung muss allein am Mittwoch 117 Millionen Dollar für zwei ihrer auf die US-Währung laufenden Anleihen an ihre Gläubiger zurückzahlen. Mehrere Ratingagenturen hatten ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit Russlands zuletzt auf Ramsch-Niveau abgesenkt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.