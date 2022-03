Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern. (Stefan Sauer/dpa)

Man habe das volle Recht, ein Embargo auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1 zu erlassen, die heute zu 100 Prozent ausgelastet sei, sagte Vize- Regierungschef Nowak im russischen Staatsfernsehen. Noch treffe man diese Entscheidung allerdings nicht.

Die Europäische Union plant Einschränkungen der Energie-Importe aus Russland. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollten sich bei ihrem Treffen am Donnerstag für eine schrittweise Unabhängigkeit der EU von Russland bei der Energieversorgung aussprechen, heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Erklärung, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Die italienische Regierung kündigte unterdessen an, Italien werde bis Mitte dieses Jahres die Hälfte der russischen Gaslieferungen durch andere Lieferanten ersetzen.

