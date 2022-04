Eine Karte von Moldau und Transnistrien. (dpa / Grafik: A. Brühl)

Die Nachrichtenagentur RIA berichtete, das Außenministerium wolle nach eigenen Angaben ein Szenario vermeiden, in dem es gezwungen sei, in Transnistrien zu intervenieren. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. In Transnistrien sind russische Soldaten stationiert. Moskau hatte sich zuvor besorgt über Explosionen an zwei Sendemasten geäußert, die noch zu Sowjetzeiten in dem Landesteil errichtet worden waren. Beobachter befürchten, der Kreml könne wie im Fall der Ukraine mit Verweis auf angebliche Bedrohungen einen militärischen Einsatz starten. Ein ukrainischer Präsidentschaftsberater beschuldigte Moskau, die Region destabilisieren zu wollen.

In der Ukraine wird unterdessen weitergekämpft. Ein russischer Raketenangriff beschädigte eine Eisenbahnbrücke über der Dnistr-Mündung im südlichen Gebiet Odessa, wie örtliche Behörden mitteilten. Aus Sicherheitsgründen sei die parallele Straßenroute gesperrt worden. Damit wäre der südwestliche Teil des an Rumänien grenzenden Gebiets nur noch über eine Straße durch die Republik Moldau erreichbar.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.