Kreml-Chef Putin bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Militärvertretern: " Wir werden diese Tests fortsetzen, auch in Kampfsituationen." (AP / Gavriil Grigorov)

Er habe zudem die Serienproduktion dieses Typs angeordnet. Russland hatte die Mittelstreckenrakete gestern auf die Stadt Dnipro abgefeuert - nach eigenen Angaben als Reaktion auf die jüngsten ukrainischen Luftangriffe mit westlichen Waffen auf russische Gebiete. Sie soll angeblich mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen und nicht abgefangen werden können. Auch heute wurde ein russischer Raketenangriff auf Dnipro gemeldet. Die Stadt ist ein wichtiger Rüstungsstandort.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte von der Welt-Gemeinschaft eine entschiedene Reaktion. Dass Russland neue Terrorwaffen in einem Krieg teste, sei ein internationales Verbrechen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyj kündigte zudem die Entwicklung neuer Flugabwehrsysteme an.

Scholz plädiert erneut gegen Taurus-Lieferung

NATO-Generalsekretär Rutte rief eine Sondersitzung des NATO-Ukraine-Rats ein. Bundeskanzler Scholz bezeichnete den Einsatz der neuen russischen Mittelstreckenrakete als "furchtbare Eskalation". Zugleich mahnte er zur Besonnenheit. Man müsse dafür Sorge tragen, dass der Krieg nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO werde. Er sprach sich erneut dagegen aus, der Ukraine weitreichende Marschflugkörper zu liefern.

