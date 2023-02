"Oculus" könne täglich mehr als 200.000 Bilder prüfen, hieß es. (AFP / Robyn Beck)

Das Programm "Oculus" werde künftig Texte, Bilder und Videos auf illegale Inhalte durchforsten, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax die Medienaufsicht Russlands. "Oculus" erkenne - so wörtlich - Straftaten wie extremistische Inhalte, Aufrufe zu illegalen Massenversammlungen oder LGBT-Propaganda.

Die Regierung in Moskau wirft dem Westen vor, Falsch-Informationen über den in Russland "Spezialoperation" genannten Einmarsch in die Ukraine zu verbreiten.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.