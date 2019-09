In Russland sind nach Angaben der Opposition Büros und Wohnungen von Unterstützern des Kreml-Kritikers Nawalny durchsucht worden.

Ein Vertrauter Nawalnys schrieb auf Twitter, die Razzia der Polizei habe in mindestens 39 Städten und an mehr als 150 Adressen stattgefunden. Er führte die Aktion auf die Verluste Kreml-treuer Kandidaten bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag zurück. Nawalny hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Opposition durch "intelligentes Abstimmungsverhalten" zu stärken.



Eine Erklärung der Behörden zu den Durchsuchungen gibt es bisher nicht. Die russische Justiz ermittelt seit August gegen Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung FBK. Der Vorwurf lautet Geldwäsche.