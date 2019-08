Nach Kritik durch die russische Regierung wächst beim Auslandsrundfunksender Deutsche Welle die Sorge vor möglichen Repressalien.

Er hoffe sehr, dass die Mitarbeiter in Moskau sicher seien, und gehe davon aus, dass die Korrespondenten wie in der Vergangenheit ihre Arbeit machen könnten, erklärte der Intendant des Senders, Limbourg. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland verwies der Senderchef auf die vorübergehende Festnahme eines Journalisten der Deutschen Welle bei einer regierungskritischen Demonstration in Moskau. Der Kreml hatte dem von der Bundesregierung finanzierten Auslandssender vorgeworfen, sich in innere Angelegenheiten des Landes eingemischt und zur Teilnahme an Protesten aufgerufen zu haben. Dies werde Konsequenzen haben, hieß es in Moskau.