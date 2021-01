Die russische Justiz hat im Fall des Kremlkritikers Nawalny eine Art Eilverfahren in einer Polizeiwache am Stadtrand von Moskau organisiert.

Bei der Anhörung sollte es um die weitere Inhaftierung des 44-Jährigen gehen, der gestern nach seiner Rückkehr nach Russland am Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden war. Die Staatsanwaltschaft soll nach Angaben aus Nawalnys Umfeld 30 Tage Haft gefordert haben. Unser Russland-Korrespondent berichtet, Nawalnys Anwältin habe bis zum Mittag keinen Kontakt zu ihrem Mandanten gehabt und sei über den Gerichtstermin erst wenige Minuten vor Beginn informiert worden.



Für die Anhörung wurde in der Polizeistation im Moskauer Vorort Chimki ein Gerichtssaal aufgebaut. Nawalny sprach von einem "Gipfel der Rechtlosigkeit". In einem Video sagte er, die Behörden hätten die Strafprozessordnung zerrissen und auf den Müll geworden. Die russischen Behörden werfen Nawalny vor, gegen die Auflagen einer Bewährungsstrafe verstoßen zu haben - unter anderem durch seinen Aufenthalt in Deutschland nach dem Giftanschlag auf ihn im August in Sibirien.



Nawalnys Festnahme löste international empörte Reaktionen aus. Neben vielen anderen forderte UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet die sofortige Freilassung des Kremlkritikers.

