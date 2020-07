In Moskau haben Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben bei einer Festnahme einen mutmaßlichen Terroristen getötet.

Der Mann habe geplant, an einem vielbesuchten Ort in der russischen Hauptstadt einen Anschlag zu verüben, berichten russische Nachrichtenagenturen. Als Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB ihn festnehmen wollten, habe er das Feuer eröffnet und sei daraufhin erschossen worden. In der Wohnung des Verdächtigen habe man weitere Waffen gefunden.