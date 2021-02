Nach den Massenprotesten gegen die Inhaftierung des Kremlkritikers Nawalny gehen Einsatzkräfte weiter gegen Oppositionelle vor.

Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, gab es in St. Petersburg und in Wladiwostok Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Entsprechende Fotos und Videos seien über den Kommunikationsdienst Telegram verbreitet worden. In St. Petersburg sollen viele Straßen mit Absperrgittern abgeriegelt worden sein. Vielerorts beschlagnahmten Polizisten Mobiltelefone.

