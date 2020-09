In Russland will die zentrale Wahlkommission heute die Ergebnisse der Kommunal- und Regionalwahlen bekanntgeben.

Von Freitag bis gestern waren die Wähler in knapp der Hälfte der 85 Regionen des Landes zur Stimmabgabe aufgerufen. Für Präsident Putin und die Kreml-treue Partei Geeintes Russland gelten die Wahlen vom Wochenende ein Jahr vor der Parlamentswahl als wichtiger Stimmungstest. Parteichef Medwedew erklärte, laut den Nachwahlbefragungen gehe Geeintes Russland als Sieger aus der Wahl hervor.



In der drittgrößten russischen Stadt Nowosibirsk haben offenbar Unterstützer des Oppositionspolitikers Nawalny die Abstimmung zum Stadtrat gewonnen. Auch in Tomsk sieht es so aus, als würde Geeintes Russland seine Mehrheit verlieren.

