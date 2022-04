Das Bild soll das brennende Öllager in Belgorod zeigen. (dpa/Russian Emergencies Ministry | Russia Emergencies Ministry)

Es werde wegen eines Terroranschlags ermittelt, teilte die Behörde mit. Sie warf der ukrainischen Armee vor, am Freitag mit zwei Helikoptern in den russischen Luftraum eingedrungen zu sein und mindestens vier Luftschläge gegen das Öllager ausgeführt zu haben. Es wäre der erste bekannte ukrainische Angriff auf russisches Gebiet in diesem Krieg.

Die US-Geheimdienste hatten gestern bestätigt, dass das Öllager in Flammen geriet. Der ukrainische Krisenstab wies allerdings eine Verantwortung der Armee zurück.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.