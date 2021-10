Nach einem Aufstand in einem Straflager im Süden Russlands hat die Justiz Ermittlungen aufgenommen.

Mindestens 200 Gefangene hätten sich an den Unruhen in einer Strafkolonie in Nordossetien-Alanien beteiligt, heißt es in einer Mitteilung. Bei der Gefängnismeuterei soll es keine Verletzten und Toten gegeben haben. Spezialeinheiten seien eingesetzt worden. Menschenrechtsaktivisten berichten hingegen von Übergriffen und Drangsalierungen. Daraufhin hätten Gefangene sich selbst verletzt, um auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu machen. Die Haftbedingungen in dem Lager sollen sich zuletzt verschlechtert haben. Einige Gefangene seien deshalb in einen Hungerstreik getreten, sagte der Menschenrechtsbeauftragte der Region im Nordkaukasus der Agentur Interfax.

