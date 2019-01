In den USA fordern demokratische Politiker nach neuen Vorwürfen gegen US-Präsident Trump im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen Aufklärung.

Die Behauptung, dass der Präsident zum Meineid angestiftet haben könnte, um seine Geschäftsbeziehungen zu Russland zu vertuschen, gehöre zu den bisher schwersten Vorwürfen, twitterte etwa der Abgeordnete Adam Schiff. Er ist Vorsitzender des für die Geheimdienste zuständigen Ausschusses im Repräsentantenhaus.



Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen soll ausgesagt haben, dass der Präsident ihn angewiesen habe, den Kongress zu belügen. Das berichtet das Online-Portal Buzzfeed mit Verweis auf Ermittlerkreise. Es geht um Geschäfte in Russland. Trump hatte versucht, in Moskau ein Büro-Hochhaus bauen zu lassen, einen weiteren Trump-Tower.



Im Wahlkampf 2016 hatte Trump gesagt, dass er keine Geschäftsbeziehungen mehr in Russland habe. Cohen hatte das nach der Wahl gegenüber dem US-Kongress erst bestätigt. Später gab er aber zu, gelogen zu haben. Demnach soll Trump das Hochhaus-Projekt auch noch während des Wahlkampfs vorangetrieben haben.



Ein Team um Sonderermittler Robert Mueller versucht herauszufinden, welchen Einfluss Russland auf die Präsidentschaftswahl 2016 genommen hat und ob es Absprachen mit Trump gab.