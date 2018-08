Die Leichen der drei in der Zentralafrikanischen Republik getöteten russischen Journalisten sind zurück nach Russland gebracht worden.

Dort ist nach den Worten einer Sprecherin des staatlichen Ermittlungskomitees eine gerichtsmedizinische Untersuchung geplant. Die drei Männer hatten für ein Projekt des Kremlkritikers Chodorkowskij recherchiert. Nach Angaben der russischen Regierung waren sie mit einem Touristenvisum in die Zentralafrikanische Republik eingereist.



In dem Land sind seit Anfang dieses Jahres russische Militärausbilder stationiert. Berichten zufolge sollen daneben auch Söldnertruppen im Land sein. Russland wird vorgeworfen, solche inoffiziellen Einheiten auch in der Ost-Ukraine und in Syrien einzusetzen.