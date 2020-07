In Chabarowsk im Osten Russlands haben erneut tausende Menschen gegen die Festnahme des ehemaligen Provinzgouverneurs Furgal protestiert.

Die Polizei schritt nicht ein, obwohl öffentliche Kundgebungen wegen der Corona-Pandemie verboten sind. Die Protestierenden forderten die Freilassung des Politikers und den Rücktritt von Präsident Putin.



Furgal war am 9. Juli festgenommen worden; er sitzt zurzeit in Moskau in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, vor 15 Jahren mehrere Morde an Geschäftsleuten in Auftrag gegeben zu haben, was er bestreitet. Seine Anhänger betrachten die Verhaftung als politisch motiviert. Furgal gehört nicht der Kremlpartei Geeintes Russland an.