In Russland haben sich erneut tausende Menschen an landesweiten Protesten gegen die geplante Rentenreform beteiligt.

Dabei wurden nach Angaben des Bürgerrechtsportals OVD-Info in mehreren Städten Teilnehmer der Demonstrationen in Gewahrsam genommen; die Rede ist von mehr als 200 Personen. Der Kremlkritiker Nawalny hatte zu den Kundgebungen aufgerufen. Er selbst verbüßt zurzeit eine 30-tägige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen das Demonstrationsrecht.



Die Proteste gegen die Rentenreform fielen in Moskau mit der Wahl des Bürgermeisters zusammen. Die Bestätigung des kremltreuen Amtsinhabers Sobjanin gilt als sicher. Auch in anderen Städten und Kommunen Russlands wurde heute gewählt.