Eine Karte der Ukraine mit den Angriffsstellungen Russlands. (ap Staff)

Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Den Angaben zufolge hat Russland mittlerweile die Lufthoheit über die gesamte Ukraine erlangt. Dafür gab es von ukrainischer Seite zunächst keine Bestätigung. Unterschiedliche Angaben gibt es auch über die Lage in der Region um das Atomkraftwerk Saporischschja. Russland gibt an, seine Truppen hätten die Kontrolle über das Gebiet übernommen. Die Ukraine weist das zurück. Bei der Anlage handelt es sich um den größten Atommeiler in Europa.

Im Kampf um die Hauptstadt Kiew warf Russland ukrainischen Truppen vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu nutzen. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau können die Einwohnerinnen und Einwohner Kiew frei verlassen. Die Kiewer Stadtverwaltung gab an, es fänden weiterhin in praktisch allen Bezirken Straßenkämpfe statt.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.