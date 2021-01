Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat die zahlreichen Festnahmen bei den Demonstrationen für die Freilassung des Kremlkritikers Nawalny in Russland kritisiert.

Borell schrieb in einer Twitter-Botschaft, er verfolge die Entwicklung der Ereignisse mit Sorge. Bedenklich sei vor allem der unangemessene Einsatz von Gewalt während der landesweiten Proteste. - Nach Angaben der Beobachtergruppe OVD-Info wurden bei den Kundgebungen mindestens 2.250 Menschen festgenommen, unter ihnen 855 in Moskau und 327 in Sankt Petersburg. Proteste gab es in mehr als 60 Städten. Sie begannen im Osten des Landes, wo bei Temperaturen von mancherorts unter minus 50 Grad tausende Menschen gegen die Führung in Moskau protestierten. Auch in anderen Ländern wie Estland und Deutschland gingen mehrere hundert Menschen für die Freilassung Nawalnys auf die Straße.

