Fünf Jahre nach dem Mord an dem russischen Oppositionspolitiker Nemzow besteht die EU weiter auf umfassende Ermittlungen.

Ein Sprecher des Außenbeauftragten Borrell sagte in Brüssel, alle an dem Verbrechen Beteiligten müssten zur Verantwortung gezogen werden. Nemzow habe furchtlos und gegen etliche Widerstände für demokratische Werte und politische Vielfalt in Russland gekämpft. In einer Zeit, in der die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien in dem Land zunehmend eingeschränkt würden, bleibe er für viele eine Inspiration, so der Sprecher des EU-Außenbeauftragten.



Am 27. Februar 2015 wurde Nemzow durch mehrere Schüsse in den Rücken ermordet. Fünf Männer wurden 2017 wegen des Mordes und Beihilfe zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Auftraggeber ist bisher nicht bekannt.